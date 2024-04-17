نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المصري السابق يهاجم إبراهيم نور الدين بسبب القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يرى مصطفى أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك كتبت نهاية أنطوني موديست مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

تصريحات مصطفى أبو الدهب

وقال نجم المصري السابق خلال تصريحات تلفزيونية: تشكيل الأهلي أمام الزمالك لم يكن الأفضل على الأطلاق وكان هناك العديد من اللاعبين الذين لا يستحقون بدء اللقاء.

وواصل: مواجهة الزمالك كتبت نهاية أنطوني موديست مع الأهلي، خاصة وأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال اللقاءات التي شارك فيها، كريم نيدفيد لم يكن جاهزا للمشاركة في لقاء القمة.

وأكمل: تصريحات إبراهيم نور الدين عقب لقاء القمة غير موقفة، وهناك علامات استفهام حول اختيار لجنة الحكام لحكم يدير لقاء القمة قد أعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري في وقت سابق.

