نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الأربعاء.

وستقام هذه المباراة في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".

وانتهت مواجهة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، على ملعب "سانتياجو برنانبيو".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يلتقى مان سيتي مع ضيفه الفريق الملكي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول - روبن دياز - كايل ووكر.

خط الوسط: رودري - جون ستونز - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش - فيل فودين..