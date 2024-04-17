مدرب بوروسيا دورتموند يتحدى باريس بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، عن سعادته الغامرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2) في إياب ربع النهائي، مساء الثلاثاء.

وتحدث مدرب دورتموند في تصريحات عقب المباراة: أنا سعيد للغاية وفخور باللاعبين، إذا نظرنا للمباراتين نجد أننا قدمنا نصف ساعة ضعيفة في مدريد، وكانت لدينا مشكلة في بداية الشوط الثاني اليوم عندما تمكنوا من تسجيل هدفين".

وتابع "تطلب منا الأمر بعض الوقت للدخول في اللقاء، عدا ذلك كنا الطرف الأفضل والفريق الأكثر نشاطًا وبالطبع استحققنا الانتصار".

وعن هدف تعادل أتلتيكو مدريد الثاني: "ناقشنا ذلك قبل المباراة، لم نعرف كيف سيسير اللقاء، وبصرف النظر عن ما حدث حافظنا على الهدوء والإيمان بأنفسنا، فدون إيمان لن نحقق شيئًا، لا يهم إذا استقبلنا هدفًا أو أهدرنا فرصًا محققة".