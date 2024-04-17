يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال وبايرن ميونخ بث مباشر دون تقطيع | الدوري الأوروبي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - عشاق كرة القدم الأوروبية ينتظرون لقاء بايرن ميونيخ وآرسنال، حيث يلتقي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فريق بايرن ميونخ ونظيره آرسنال، ضمن منافسات الإياب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق آرسنال

ومن المتوقع أن يبدا آرسنال المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ترواسارد.

يقود الهجوم: كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - مارتينيلي.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين العملاق البافاري والجانرز على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.

نطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد آرسنال اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.