نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت اليوم الأربعاء رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بيان تعلن من خلاله عن تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم السادس من مايو المقبل، وذلك عقب تأجيل مباراة الأخير أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.



وكان من قبل قد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباراة العين ضد الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وتم ترحيل المواجهة من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب ظروف الأحوال الجوية.



وأصدر بيان الرابطة اليوم الأربعاء كالتالي:



أعلنت إدارة المسابقات بالرابطة يوم الأربعاء تأجيل مباراة الهلال والأهلي التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 19 أبريل الحالي إلى يوم الاثنين 6 مايو المقبل، وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الهلال والعين 24 ساعة بسبب ظروف الحالة الجوية.