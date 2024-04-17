نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر، أثبتت إصابته بشد في الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.



وفيما يخض أحمد مصطفى "زيزو" أكد أن اللاعب سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي غدًا الخميس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد زوال التورم من قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء القمة أمام الأهلي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.



ومن المقرر تقام مباراة العودة يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.