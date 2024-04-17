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أحمد جودة - القاهرة - تلا يحقق فوزا دراميا على نبروة ويجدد آمالة في البقاء بالقسم الثاني

حقق فريق مركز شباب تلا بقيادة المدير الفني كريم علوان فوزا غاليا ودراميا على حساب فريق اتحاد نبروه بهدفين مقابل هدف في موقعة كروية مثيرة أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب تلا بالجولة قبل الأخيرة بدوري القسم الثاني.



تشكيل مباراة تلا ونبروة بدوري القسم الثاني



جاء تشكيل تلا مكون من، نور الهواري وخالد الضبع وأحمد مستيك وعلي ناصر ومحمد السيد حبيبه وسعيد المشد ونادر السيد وعمر خليفة ومحمود عبد الحفيظ وهشام سرحان وحماده هلال.



وفي البدلاء تواجد، أحمد تايسون وحازم الصواف ومصطفى صيام ومصطفى سفروته ومحمد رمضان حتاته وعبد الرحمن نبيل كوكو وعمر أمادو صلاح جبر وأحمد عبد الحميد.

وضم تشكيل نبروة كلا من، محمد سعد وعبد الملك عطيه ومحمد سعيد ووائل فوزي وسعد جمال ومكرم الحميد ومحمد محمود السيد وخالد علي ومحمد أحمد ومحمد أحمد إبراهيم ومحمد فوزي.

وفي البدلاء، مصطفى محمود وايهاب ناصر ورفعت ناصر وكريم محمود وعبد الرحمن محمد ويحيى زكريا وأحمد الصباحي وأحمد صالح ومحمد عبد المقصود.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول بسيطره من تلا الذي نجم في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق محمود عبد الحفيظ في الدقيقة 30.

وشهدت الدقيقة 31 الهدف الثاني من ضربة رأس لهشام سرحان من عرضية اللاعب علي ناصر الشيخ.

وشهد الشوط الأول تألق أكثر من لاعب مو فريق تلا منهم علي ناصر ومحمود عبد الحفيظ وهشام سرحان وعمر خليفة ومحمد السيد.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني تراجع أداء فريق تلا الذي لعب على الهجمات المرتدة وتمكن نبروة من تقليص الفارق عند الدقيقة 20 عن طريق أحمد صالح.

وكاد تلا أن يسجل أكثر من هدف مؤكد منهم هدفين عن طريق محمود عبد الحفيظ صلاح جبر.

وقاد اللقاء الحكم علاء حافظ عاونة محمد شفيق وممدوح مرسي وحكم رابع عمر مجدي ومراقب المسابقات أبو الفتوح سعيد وراقب الحكام أحمد ساهر.

الفوز رفع رصيد الفريق التلاوي إلى 8 نقاط بالمركز الاخير بفارق نقطتين عن بلقاس صاحب المركز قبل الأخير ويهبط فريق واحد منهما للقسم الثالث عقب الجولة الأخيرة حيث سيلعب تلا خارج ملعبه مع بلقاس لتحديد الفريق الذي سيبقى منهما بالقسم الثاني.