نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما ضد ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر دانييلي دي روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ميلان، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد ميلان



يلتقى الروسونيري مع مضيفه الجيلاروسي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 18 أبريل 2024 على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.



تشكيل روما المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: سفيلار.

الدفاع: سمولينج، سبينازولا، مانشيني وسيليك.

الوسط: كريستانتي، باريديس وبيليجريني.

الهجوم: ديبالا، لوكاكو والشعراوي.

وكانت مباراة الإياب بين ميلان وروما والتي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الفريق اللومباردي، قد انتهت بفوز فريق العاصة الإيطالية بهدف نظيف حمل توقيع مانشيني.