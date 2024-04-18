نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال بلا منافس.. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس 18- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الخميس الموافق 18 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون × الخليج، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب × أبها، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الفتح × الرائد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الهلال 77 نقطة

2- النصر 65 نقطة

3- الأهلي 52 نقطة

4- الاتحاد 47 نقطة

5- التعاون 47 نقطة

6- الاتفاق 39 نقطة

7- الفتح 37 نقطة

8- ضمك 35 نقطة

9- الفيحاء 35 نقطة

10- الخليج 34 نقطة

11- الشباب 32 نقاط

12- الوحدة 31 نقطة

13- الرائد 30 نقطة

14- الرياض 25 نقطة

15- أبها 25 نقطة

16- الأخدود 24 نقطة

17- الطائي 23 نقطة

18- الحزم 16 نقطة