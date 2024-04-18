نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من إدارة برشلونة بشأن تشافي بعد الخروج الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدور الحديث الآن، حول مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وذلك بعد الخروج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

اجتماع حاسم لمعرفة قرار تشافي

ودع برشلونة، بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خوض مباراتين ناريتين أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي.

وحسم فريق برشلونة، لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لصالحه بنتيجة 3-2 على ملعب “حديقة الأمراء” قبل أن يسقط في فخ ريمونتادا باريس سان جيرمان بالإياب 1-4.

وكان تشافي قد أعلن اعتزامه الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري، ولكن بعد تحسن النتائج عاد الحديث عن إمكانية اقتناع بالبقاء ومواصلة التواجد في منصبه كمدرب للفريق الكتالوني.

وحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الكتالونية فأن إدارة برشلونة تخطط لعقد اجتماع حاسم مع تشافي بعد لقاء الكاسيكو القادم أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى رغبة إدارة برشلونة في معرفة ما إذا كان سيتراجع تشافي عن الرحيل ويقرر الاستمرار أما لا.

وتريد إدارة برشلونة، معرفة القرار النهائي حتى يتم العمل سريعًا على ملف المدرب في حالة قرر تشافي الرحيل.