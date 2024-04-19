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أحمد جودة - القاهرة - بدأت تتضح معالم الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بشكل كبير بعد وصول العديد من البطولات القارية إلى مراحلها النهائية.

قائمة الفرق الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025

وباتت أسماء العديد من الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية معروفة والتي ستضم 32 فريقًا وتقام في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصبح كل من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (حسب التصنيف من آسيا) بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني (لحظة كتابة هذه الأسطر) آخر الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بالرغم من خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك حسب مسار التصنيف مستفيدًا من خروج مواطنه برشلونة من ذات الدور، إلا أنّ مصير العديد من المقاعد لم يحسم حتى الآن.

وستضم البطولة أندية من كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي والكونكاكاف واتحاد أميركا الجنوبية وأوقيانوسيا وتنطلق في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو من عام 2025.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية:

أبطال القارات

الأهلي المصري: دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 و2022-2023

الوداد المغربي: دوري أبطال إفريقيا 2021-2022

الهلال السعودي: دوري أبطال آسيا 2021

أوراوا ريد دايموندز الياباني: دوري دوري أبطال آسيا 2022

تشيلسي الإنجليزي: دوري أبطال أوروبا 2020-2021

ريال مدريد الإسباني: دوري أبطال أوروبا 2021-2022

مانشستر سيتي الإنجليزي: دوري أبطال أوروبا 2022-2023

مونتيري المكسيكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2021

سياتل ساوندرز الأميريكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2022

كلوب ليون المكسيكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2023

بالميراس البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2021

فلامينغو البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2022

فلومينينسي البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2023

الفرق المتأهلة من خلال التصنيف

بايرن ميونخ الألماني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

باريس سان جيرمان الفرنسي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

إنتر ميلان الإيطالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بورتو البرتغالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بوروسيا دورتموند الألماني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يوفنتوس الإيطالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أتلتيكو مدريد الإسباني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بنفيكا البرتغالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أوكلاند سيتي النيوزيلاندي: مسار تصنيف الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي: مسار تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

كيف يتم تحديد بقية الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية؟

سيتم تحديد المقاعد الأخيرة الخاصة بالفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بناء على المعايير الآتية حسب ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم:

بطل دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

مسار التصنيف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

بطل دوري أبطال آسيا 2023-2024

بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 أو مسار التصنيف في الاتحاد الأوروبي (فريق)

بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2024

بطل كونميبول ليبرتادوريس 2024

مسار التصنيف في كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية) (فريقان)

فريق واحد من البلد المضيف