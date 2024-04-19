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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، فرض عقوبة على أحد نجوم فريقه الهلال بعد الهزيمة أمام العين بنتيجة (2-4) في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

قرار عاجل من جيسوس ضد نجم الهلال قبل موقعة العين

من المقرر أن يحتضن الهلال فريق العين في مباراة الإياب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

ووفقًا للتقرير، فإن جيسوس يبدي استعداده لاستبعاد اللاعب عبد الله الحمدان، الذي شارك في مباراة العودة، عن التشكيلة لمواجهة العين في مباراة الإياب.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس طلب من الحمدان المشاركة في التدريبات الجماعية الخاصة باللاعبين الاحتياطيين، التي أقيمت اليوم الخميس، مع إبعاده عن تدريبات الفريق الرئيسية.

وأشارت إلى أن جيسوس رفض تضمين الحمدان في التدريبات الاستشفائية التي خضع لها اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الذهاب، مما يعكس عدم رضاه عن أداء الحمدان في المباراة الأخيرة.