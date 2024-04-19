نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسيميرو: الناس لا تقدر ما فعله رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثني كاسميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بقدرات كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، معتبرا أن ما فعله في كرة القدم "لا يُقدر بثمن".

وتحدث البرازيلي في مقابلة مع برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني: "نحن استمتعنا، ولا ندرك ما فعله ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كرة القدم، وتحديدا الأمور التي فعلها رونالدو".

وأضاف: "الناس لا تقدر كثيرا ما فعله رونالدو في كرة القدم بشكل عام.. ليس في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، بل في اللعبة بأكملها".

وأكمل "رونالدو سجل العام الماضي 50 هدفا، وهو في عمر 37 أو 38 عاما.. إنه أمر مذهل، ماذا يمكننا أن نقول عن هذا اللاعب؟ لاعب يحرز 50 هدفا كل عام، هو من مستوى آخر بكل تأكيد، وفعل أشياء لا تقدر بثمن".

وأردف "إنه يشم رائحة الهدف، يجب أن تقلق من هذا الرجل، لأنه سيسجل هدفًا في أي لحظة، ورونالدو كان هكذا".

وأتم "مبابي هو الأفضل حاليا، فهو لاعب سريع وذكي للغاية، وعندما لعب ضدنا في ريال مدريد قبل عامين، كان الأفضل، لقد ظهر بمستوى رائع ومثالي في المباراتين".