نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 وجهات محتملة يملكها ناتشو بعد رحيله عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر ناتشو فرنانديز مدافع فريق ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الملكي في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء مدة عقده.

إنتر ميلان يجدد اهتمامه بضم ناتشو

أكدت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، أن ناتشو أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بقرار رحيله بعد نهاية مدة عقده في يونيو المقبل، ليصبح لاعبًا حرًا بسوق الانتقالات الصيفية.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فأن وجهة ناتشو القادمة بعد ريال مدريد تنحصر ما بين 3 خيارات، مستبعدًا استمراره في الدوري الإسباني.

وقال رومانو أن خيارات ناتشو لتحديد وجهته القادمة تنحصر ما بين الدوري السعودي أو الأمريكي أو الانتقال إلى إنتر ميلان، المهتم بالحصول على خدماته.

ولفت رومانو إلى أن نادي إنتر ميلان سيجدد محاولاته للتعاقد مع ناتشو في ميركاتو الصيف، ولكن اللاعب مهتم أيضًا بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.