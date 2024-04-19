تير شتيجن يعلق على أزمة جوندوجان وأراوخو بسبب مباراة باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة، بتعليقاته بشأن الأزمة الأخيرة التي نشبت بعد تصريحات إيلكاي جوندوجان ضد زميله رونالد أراوخو، الذي تم طرده خلال مباراة فريقهم ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تير شتيجن يعلق على أزمة جوندوجان وأراوخو

وقد أعرب جوندوجان عن انتقاده لأراوخو بعد طرده في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، حيث خسر برشلونة المباراة وخرج من البطولة الأوروبية بعد الهزيمة الكبيرة بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب.

وكان أراوخو قد تم طرده في الشوط الأول من المباراة وبارتفاع نتيجة الفريق بفارق هدف، مما أثر سلبًا على أداء برشلونة وعزز موقف باريس سان جيرمان.

واعتبر جوندوجان أن أراوخو كان مخطئًا في تصرفه مع لاعب الفريق المنافس، باركولا، وأنه كان يجب عليه التصرف بشكل مختلف في تلك اللحظة.

وفي تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال تير شتيجن: "نحن الآن بحالة جيدة، لا داعي للقلق، يمكن للجميع أن يعبر عن آرائهم، وفي النهاية من الجيد التواصل".

وأضاف: "ما يُشجع هو أننا نتحاور مع بعضنا في غرفة الملابس، وهذا ما اتفقنا عليه من البداية، نتناول الأمور ونتحدث عنها في تلك اللحظة، ورغم اختلاف الآراء، إلا أنه من المهم التحدث والتواصل دائمًا".

وختم تصريحاته قائلًا: "الحوار يساعد في حل المشكلات قبل أن تتفاقم، ونحن ندير الأمور بهذه الطريقة، وفي هذه الحالة قمنا بذلك، في النهاية كل شخص لديه طريقته الخاصة في التعامل مع الخيبة، وهذا هو الأمر".