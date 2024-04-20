عمر مرموش يحرز هدفًا مذهلًا بمجهود فردي أمام أوجسبورج (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قاد المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، فريقه للفوز على نظيره أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الألماني، مساء الجمعة.

استضاف فرانكفورت، منافسه أوجسبورج على ملعب “بانك بارك”، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة “البوندسليجا”.

مرموش يسجل في مرمى أوجسبورج من انفراد

حسم فريق أوجسبورج، الشوط الأول متقدمًا على أصحاب الضيافة بهدف نظيف، سجله روبن فارجاس بالدقيقة “13”.

وتمكن فريق فرانكفورت، من العودة في النتيجة بثلاثية رائعة سجلها كلًا من؛ فارس شايبي وهوجو وعمر مرموش في الدقائق التالية على الترتيب “55 و61 و95” من عمر الشوط الثاني.

وبصم عمر مرموش، على هدف فرانكفورت الثالث في شباك أوجسبورج بعد مجهود فردي رائع بالدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للشوط الثاني.

وجاء هدف مرموش، بمجهود فردي حيث استخلص الكرة من لاعب أوجسبورج في وسط الملعب وانطلق مسرعًا نحو المرمى وسجل الكرة بنجاح.

ويأتي فريق فرانكفورت، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة بعد الفوز اليوم على حساب أوجسبورج.