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أحمد جودة - القاهرة - انتزع فريق لاتسيو فوزا صعبا على مضيفه جنوى (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

لاتسيو ينتزع فوزا صعبا من جنوى في الدوري الايطالي

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه لويس ألبيرتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره 16 في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 4 مباريات.

في المقابل، توقف رصيد جنوى عند 39 نقطة في المركز الثاني، متلقيا خسارته 12 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 12 مباراة.

