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أحمد جودة - القاهرة - فاز بشكتاش على ضيفه أنقرة جوجو 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري التركي.

بشكتاش يهزم أنقرة جوجو.. ويقترب من مركز طرابزون

ورفع بشكتاش رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف طرابزون سبور صاحب المركز الثالث، والذي يلعب غدا السبت مع قيصري سبور ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أنقرة جوجو عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم بشكتاش عن طريق إرنست موتشي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف جاكسون موليكا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

