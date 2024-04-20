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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024

ويحتل النجم أرتيم دوفبيك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 17 هدف.

بينما يأتي النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 16 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم السبت:-

1 أرتيم دوفبيك، جيرونا، 17 هدفًا.

2 جود بيلينجهام، ريال مدريد 16 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 16 هدفًا.

4 بورخا مايورال، خيتافي، 15 هدفًا.

5 ألكسندر سورلوث، فياريال، 14 هدفًا.

6 ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 14 هدفًا.

7 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 13 هدفًا.

8 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 13 هدفًا.