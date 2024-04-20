نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. عودة بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر الأهلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام تي بي مازيمبي وذلك في ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل لهذا الدور بعد الفوز على سيمبا بهدف في مباراة الذهاب، وهدفين في الإياب ليعبر لدور نصف نهائي بثلاثية نظيفة.

أما مازيمبي حسم التأهل لهذا الدور بعد التعادل سلبيا أمام بترو أتليتكو ذهابا ومن ثم حسم المباراة إيابا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الثالثة مساء بتوقيت مصر الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الاهلي المتوقع في المواجهة

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته بتشكيل مكون من بمصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي

وتنقل المباراة وكافة أحداث المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.