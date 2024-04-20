القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي من المقرر لها أن تقام ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق مباراة الاتحاد الإنجليزي، مساء غد السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، لتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «ويمبلي» العريق.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لتنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.