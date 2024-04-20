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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مازيمبي الكونغولي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة في الإمارات المتحدة.

ويعقد المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، جلسة فنية قصيرة مع اللاعبين، وذلك قبل التوجه إلى ملعب المباراة، يؤكد خلالها على ضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة، والاستحواذ على الكرة، وتجنب أية أخطاء، من أجل العودة بنتيجة إيجابية، تريح الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

