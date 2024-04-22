نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي 22-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره ميلان، اليوم الاثنين 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر ميلان

تُقام المباراة بين فريقي ميلان وانتر ميلان في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين ميلان وانتر ميلان عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تذاع مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.

ترتيب إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي

ويحل فريق إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.