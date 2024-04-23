نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين عدلي يكشف أسباب هزيمة ميلان أمام الإنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم ياسين عدلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان عن أسباب هزيمة الروسونيري في الديربي أمام إنتر ميلان أمس الإثنين.

وتلقى فريق ميلان هزيمة جديدة أمام إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي والذي توج به فريق الإنتر بعد فوزه على الروسونيري.

وأكد ياسين عدلي في تصريحات صحفية له:" عندما ترتكب أخطاء كهذه فإنك تسجل أهدافًا، كنا نعلم ذلك وللأسف ارتكبنا أخطاء مرة أخرى".

وتابع:" هذا الموسم استقبلنا العديد من الأهداف من ركلات ركنية ولم نكن حذرين، عندما لا تهتم بالتفاصيل على هذا المستوى، لقد حاولنا ذلك، لكن لسوء الحظ ليس كافيًا".

وأتم:" نعم علينا الآن إنهاء الموسم في المركز الثاني والعودة إلى العمل من أجل موسمنا الذي لم ينته بعد، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد حاولنا ولم يكن ذلك كافيًا، ونشعر بالأسف الشديد للجماهير".

