نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الترجي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الجمعة 26-4-2024، مواجهة منتظرة من قِبل عدد كبير من متابعي مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الترجي التونسي مع نظيره صن داونز الجنوب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الترجي ضد صن داونز اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط وسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجو رودريجيز.

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موديبا، كوتيزي، موتوبي مفالا، بوطويل.

خط الوسط: موداوا، مارسيلو ألليندي، جرانت كيكانا.

خط الهجوم: ثيمبا زاوني، سيرينو، ماسيكو.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الترجي ضد صن داونز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.