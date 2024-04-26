جدول ترتيب الفرنسي قبل مباراة مونبيلييه ونانت

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي، وذلك بمباراة وحيدة تجمع بين مونبيلييه ونانت.

محمد يوسف

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