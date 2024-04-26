نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع في مباراة مونبيلييه بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي نانت ضيفا ثقيلا على مونبيلييه وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة حقق فيهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وهزم في 17 لقاء.

أما مونبيلييه فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة من 30 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وهزم في 11 مباراة.

تشكيل نانت المتوقع

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين

الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد

موعد مباراة مونبيلييه ونانت في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب دي لا موسون المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة مونبيلييه ونانت

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.