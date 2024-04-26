نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعمر 58 عاما.. روماريو يجري مرانه الأول مع أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم روماريو دي سوزا، لاعب كرة القدم السابق والسيناتور البرازيلي، مرانه الأول أمس الخميس مع نادي أمريكا، وهو النادي الذي يرأسه والذي سيلعب ضمن صفوفه لتحقيق حلم مشاركة غرفة خلع الملابس مع نجله.

روماريو يجري مرانه الأول مع أمريكا

وكتب بطل مونديال 1994 مع منتخب الكناري عبر شبكات التواصل الاجتماعي "المران الأول! يا لها من لحظة".

وأرفق مهاجم بي إس في آيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا الأسبق برسالته مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يرتدي سروالا قصيرا في أثناء التدريبات مع بقية زملائه.

وأظهرت الصور احتفاظ روماريو (58 عامًا) بكفاءته ومهاراته الفنية على الرغم من ابتعاده عن الملاعب منذ سنوات عديدة.

وخلال المران تدرب نجم السليساو الأسبق بالكرة، وقام بتدريبات الركض المتواصل وقام بالتسديد على المرمى من نقطة الجزاء.

ويرغب روماريو في اللعب مع فريق أمريكا ببطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي، والتي ستبدأ في مايو/آيار المقبل.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات نشرها موقع (Ge) "بالنسبة للتدريبات، فأنا متعَب للغاية. بعد وقت قليل ستأتي المحفة لاصطحابي. بشكل عام أعتقد أنني تمكنت من الركض قليلا".

