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أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاعب ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لنادي الاتفاق السعودي، عن تجربته في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي أمامه فرصة لتحقيق أحلامه في هذه الرياضة.

جيرارد يختار أفضل لاعب في التاريخ

قال جيرارد في مقابلة مع رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين: "أنا شغوف بالرياضة، وهذا لا يقتصر فقط على كوني لاعبًا أو مدربًا. الرياضة جزء كبير من حياتي لأنني نشأت في بيئة تعشق الرياضة."

وأضاف: "أما بالنسبة للشبان الذين يحلمون باحتراف كرة القدم، نصيحتي لهم هي: ابذلوا جهدًا كبيرًا، وحددوا هدفًا واضحًا، واعملوا بأقصى طاقاتهم كل يوم لتحسين مهاراتهم. استمعوا إلى النصائح من الأشخاص المناسبين، وكونوا متحمسين باستمرار."

وأشار جيرارد إلى أن كرة القدم تدور حول الأحلام والذكريات والتجارب، مضيفًا: "نصيحتي للشباب هي تحديد حلم واضح، والعمل على تحقيقه من خلال استغلال الفرص المتاحة كل يوم للتعلم والتطور، وتحسين المهارات للوصول إلى النجومية."

وفيما يتعلق بفترة لعبه في الملاعب، قال جيرارد: "أريد أن يتذكرني الناس بأنني قدمت كل ما أملك بنسبة 100% كل يوم. كنت مخلصًا ومقاتلًا، وكنت دائمًا أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق الذي أمثله. هذا هو الشكل الذي أود أن يتذكرني الناس به."

وعندما سُئل عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أجاب جيرارد: "سأختار زين الدين زيدان، لأنه كان مثلي الأعلى عندما كنت صغيرًا. كان أفضل لاعب خط وسط في العالم، ولذلك اخترته."

وأضاف: "إلى جانب زيدان، سأختار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فهما من أفضل 3 لاعبين في التاريخ."