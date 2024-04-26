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أحمد جودة - القاهرة - يعمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تجهيز كل نجومه قبل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا بألمانيا.

أنشيلوتي يُبعد نجم ريال مدريد عن موقعة سوسيداد استعدادًا لنزال بايرن ميونخ

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يخطط أنشيلوتي لإعادة الفرنسي فيرلاند ميندي ليكون الظهير الأيسر الأساسي في مباراة بايرن ميونخ.

كان ميندي قد عانى مؤخرًا من إجهاد عضلي، مما دفع أنشيلوتي إلى عدم إشراكه في مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة (3-2).

وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي لن يدفع بميندي في مباراة ريال سوسييداد مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني، من أجل إراحته بشكل كامل وتجهيزه لمواجهة الفريق البافاري.

يُعتبر ميندي أحد اللاعبين العشرة الأكثر اعتمادًا عليهم من قِبَل أنشيلوتي هذا الموسم، حيث لعب 2384 دقيقة خلال 32 مباراة في مختلف المسابقات، وأصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الميرنجي مؤخرًا.