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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ألكسندر فيرله، رئيس نادي شتوتجارت، عن رضاه عن أداء الفريق في البوندسليجا هذا الموسم، وتحدث عن خطط الفريق للحفاظ على لاعبيه مع اقتراب المشاركة الأوروبية المنتظرة في الموسم المقبل.

ألكسندر فيرله: لم نتوقع المشاركة الأوروبية

وقال فيرله في حواره مع "سكاي"، حيث يتصدر شتوتجارت المركز الثالث برصيد 63 نقطة: "المدرب سيباستيان هونيس يريد تطوير الفريق معنا، ونحن سعداء بالعمل الذي يقوم به".

وأضاف: "لم نتأهل بعد لدوري أبطال أوروبا، لكننا ضمنّا المشاركة في مسابقة أوروبية، وهذا لم يكن متوقعًا في الصيف الماضي".

وأشار فيرله إلى أن النادي أجرى 27 صفقة خلال فترة الانتقالات، وهو ما لا يجب نسيانه، قائلًا: "الفريق ككل قدم عملًا رائعًا، ولدينا الآن مجموعة شابة من اللاعبين المميزين".

وعن المهاجم دينيس أونداف، قال: "نحن في محادثات جيدة معه، وأنا واثق من أننا سنصل إلى نتائج إيجابية، لكن الأمور لم تحسم بعد".

أما بشأن مواجهة باير ليفركوزن وفرصة إنهاء مسيرتهم الخالية من الهزائم، علق فيرله: "الجماهير الألمانية ستستمتع بتجربة رائعة يوم السبت، وإذا فزنا في النهاية، ربما نحتفل في ليفركوزن".

وختم: "منذ عدة أسابيع كان واضحًا أننا سنشارك في 3 بطولات الموسم المقبل، بما في ذلك الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا، وهذا يعني أننا سنخوض 8 مباريات إضافية. لذلك، نحن بحاجة إلى تعزيز الفريق، وأنا واثق من أننا سنرى تشكيلة تنافسية الموسم المقبل".