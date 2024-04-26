نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جوميز مع اللاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية خاصة على اللاعبين ظهر اليوم بفندق الإقامة في مدينة كوماسي العانية، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت المحاضرة شرح العديد من الأمور الفنية المراد العمل عليها خلال مواجهة دريمز الغاني، بجانب توضيح بعض النقاط التي ظهرت خلال مباراة الذهاب.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

