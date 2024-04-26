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أحمد جودة - القاهرة - يجهز علي ماهر المدير الفني للنادي المصري الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم الفريق البورسعيدي لمواجهة الداخلية بالدوري المصري الممتاز.

المصري يجهز الجزائري دغموم لمواجهة الداخلية بالدوري

ويلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق الداخلية على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأحد المقبل بالجولة العشرين من دوري نايل.

سبق وانتظم دغموم في التدريبات الجماعية مع زملائه منذ عدة أسابيع بعد خضوعه لبرنامجه التأهيله من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والفترة التي استمرت نحو أكثر من 6 أشهر.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.

