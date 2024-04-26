نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس للبيع.. وكيل نجم برشلونة يصدم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إغراء إدارة برشلونة بعرض ضخم من أجل الحصول على توقيع أحد نجوم “البارسا” في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مينديز لـ إدارة باريس: لامين يامال ليس للبيع

وضع نادي باريس سان جيرمان، عينه على لامين يامال نجم برشلونة الصاعد الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، ويقدم مستويات خرافية رفقة الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وحسب ما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية فأن البرتغالي خورخي مينديز وكيل لامين يامال، سيلتقي إدارة باريس سان جيرمان من أجل إبلاغهم بالقرار النهائي حول اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مينديز سيبلغ إدارة باريس سان جيرمان خلال اللقاء، بأن لامين يامال مستمر مع برشلونة وليس للبيع.

وخاض لامين يامال 44 مباراة رفقة فريق برشلونة، هذا الموسم، بكافة البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.