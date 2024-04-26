الهلال يسجل هدف التعادل أمام الفتح (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن ميشيل ديلجادو نجم الهلال، من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى الفتح ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ميشيل ديلجادوي يمنح الهلال هدف التعادل

سجل ميشيل ديلجادو، هدف التعادل عقب دقيقة واحدة فقط من هدف التقدم لصالح فريق الفتح في المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية قوية من ناصر الدوسري يحاول دفاع فريق الفتح ابعادها لكنهم يفشلون لتأتي إلى ديلجادو في النهاية ليصوبها في المرمى ويعلن عن التعادل.

وكان فريق الفتح قد سجيل هدف المباراة الأول في مرمى الهلال ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتمكن الفتح من تسجيل الهدف الأول عن طريق لوكاس زيلارايان في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة إلى لوكاس زيلاريان من كريستيان تيلو ليصوبها لوكاس بقوة في مرمى بونو الذي فشل في التصدي لها لتسكن مرماه.

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًا على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل فريق الهلال السعودي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.