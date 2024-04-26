نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية قوية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وشهدت هذه الفقرة تركيز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني، ويخضع الفريق لبرنامج بدني خاص، تم إعداده عن طريق جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.