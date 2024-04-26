الهلال يقلب الطاولة بفوز مثير على الفتح

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، في قلب الطاولة لصالح وتحقيق الفوز على نظيره الفتح بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يهزم الفتح 2-1

وتمكن الفتح من تسجيل الهدف الأول عن طريق لوكاس زيلارايان في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة إلى لوكاس زيلاريان من كريستيان تيلو ليصوبها لوكاس بقوة في مرمى بونو الذي فشل في التصدي لها لتسكن مرماه.

واستطاع ميشيل ديلجادو نجم فريق الهلال تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه في مرمى الفتح.

وسجل ميشيل هدف التعادل عقب دقيقة واحدة فقط من هدف التقدم لصالح فريق الفتح في المباراة.

أهداف مباراة الهلال والفتح

جاء الهدف بعد عرضية قوية من ناصر الدوسري يحاول دفاع فريق الفتح ابعادها لكنهم يفشلون لتأتي إلى ديلجادو في النهاية ليصوبها في المرمى ويعلن عن التعادل.

وتمكن روبن نيفيز نجم وسط الهلال من تسجيل هدف التقدم لصالح الهلال أمام الفتح في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، من علامة الجزاء.

مباراة الهلال والفتح

وأقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل فريق الهلال السعودي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز؛ عزز فريق الهلال رصيده من النقاط ليصل إلى النقطة 80 محتلا بهم الصدارة بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويفصله 6 نقاط فقط عن تحقيق اللقب، بينما يتجمد رصيد الفتح عند النقطة 40 محتلا بهم المركز السادس بجدول الترتيب.