نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص دوت الخليج الرياضي.. استاد بتروسبورت يستضيف المباريات الفاصلة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم غدًا السبت، مباريات دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2023 - 2024 بعدما ضمنت فرق ديروط والترسانة عن مجموعتي الصعيد، وكهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس عن مجموعتي القاهرة والقناة، والمنصورة وسبورتنج عن مجموعتي بحري التأهل للمباراة الفاصلة التي ستقام من مباراة واحدة.

بتروسبورت يستضيف المباريات الفاصلة

وعلم "دوت الخليج الرياضي" قبل الإعلان رسميًا عن استضافة استاد بتروسبورت للمباريات الثلاث والتي من المقرر أن تبدأ السبت 11 مايو بمواجهة المنصورة وسبورتنج ثم يليها الأحد 12 مايو مواجهة كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس وختاما يوم 13 مايو بمواجهة ديروط والترسانة.

ومن المقرر أن يتأهل ثلاثي الفائزين بالمباراة الفاصلة إلى دورة رباعية تجمعهم بالفريق صاحب المركز الثالث بدوري القسم الثاني أ "المحترفين" مجموعة الصعود حيث يتأهل متصدر ترتيب الدورة الرباعية إلى الثنائي المتأهل بشكل مباشر بدوري القسم الثاني أ "المحترفين" مجموعة الصعود وهما الفريقين أصحاب المركز الأول والثاني والذي تأكد أحدهما وهو فريق بتروجيت والذي ضمن صدارة المجموعة.