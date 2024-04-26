عاجل.. صن داونز يكشف مصير مباراته أمام الترجي بعد إيقافها

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، مصير مباراته ضد الترجي التونسي وذلك بعد توقفها بسبب الأمطار الغزيرة.

ويستضيف صن داونز، نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، بملعب “لوفتوس فيرسفيلد"، في إطار إياب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

استئناف مباراة الترجي وصن داونز

وأكد حساب نادي صن داونز عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، استئناف المباراة بعد إيقافها عند الدقيقة 20.

وأوضح حساب النادي: “عودة لاعبو صن داونز والترجي إلى أرض الملعب من أجل إجراء تدريبات الإحماء بعد التوقف الطويل إثر الأمطار الغزيرة التي شهدها ملعب المباراة ”.

وكان حكم مباراة الترجي وصن داونز، قد قرر بطلب من لاعبي الفريقين مغادرة أرض الملعب بعد مرور 20 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ودخل حكام المباراة، بالإضافة للاعبي الفريقين إلى غرف تبديل الملابس على الفور، بعد تأثر إضاءة الملعب من غزارة هطول الأمطار.

يذكر أن فريق الترجي قد تفوق على صن داونز بهدف نظيف في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالملعب الأولمبي في رادس.

ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة الترجي وصن داونز، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لملاقاة الطرف المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي.