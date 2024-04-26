تواجد وليد الركراكي في السعودية يثير الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - أثار المدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بسبب تواجده في المملكة العربية السعودية.

تزداد التكهنات بشأن تواجد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في السعودية على إنه قد يكون أتم اتفاقه مع احد الأندية السعودية لتولي القيادة الفنية في المرحلة المقبلة وسط موجة الغضب التي يتعرض لها مع منتخب بلاده.

سبب تواجد وليد الركراكي في السعودية

نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تصريحات لوليد الركراكي حيث قال: "انا متواجد في المملكة حاليًا، من أجل مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب، ومتابعة مواطنيه عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد، ورومان سايس مدافع الشباب في مباراة الفريقين مساء الجمعة".

وتابع الركراكي: "أركز خلال الوقت الحالي مع منتخب المغرب، وطموحي هو التدريب في أوروبا".

فيما اختتم: "إذا لم أقم بالتدريب في أوروبا، فليس لدي أي مانع في التدريب بالمنطقة العربية، خاصة في دوري روشن السعودي".

قاد وليد الركراكي منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي مع تغنى به الجميع في المونديال الأخير، حيث حصل على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.

وأصبح المغرب، أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ ليكون انجاز أبهر الوطن العربي.