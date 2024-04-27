نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة حسام المندوه مع طبيب الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتور عمر عادل طبيب التغذية، بفندق إقامة الأبيض، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



شهدت الجلسة تأكيدات على كافة الترتيبات الخاصة بوجبات الفريق خلال فترة الإقامة بغانا، وذلك في ظل اصطحاب البعثة لـ "شيف" خاص بكافة المواد التموينية اللازمة.



واطمأن الدكتور حسام المندوه على كافة الترتيبات الخاصة بطعام البعثة، على مستوى التغذية والمواعيد والتنسيق مع إدارة الفندق.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.