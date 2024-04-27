محمد صلاح: أثق في قدرة الزمالك على التأهل لنهائي الكونفدرالية.. وأنصح اللاعبين بهذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، ثقته في لاعبي الفريق الأبيض على تخطي عقبة دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".



وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "مطمئن على قدرة الزمالك في تحقيق الفوز على نادي دريمز والتأهل لنهائي الكونفدرالية، وكنت أتمنى تواجد شيكابالا في المباراة ولكننا نمتلك البدائل".



وأضاف: "أنصح اللاعبين بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب منذ الدقيقة الأول وأتمنى العودة من غانا بالفوز لإسعاد جماهير نادي الزمالك".



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.