إبراهيما نداي: سنبذل قصارى جهدنا للفوز على دريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - شدد السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن اللاعبين هدفهم الفوز والتأهل أمام دريمز الغاني في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

إبراهيما نداي يتحدث عن مواجهة الزمالك ودريمز

وقال إبراهيما نداي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الأنشطة الإعلامية التابعة للاتحاد الأفريقي إن مباراة الذهاب لم تكن سهلة على الاطلاق، وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص في اللقاء الأول.

وأضاف اللاعب قائلًا: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للمباراة النهائية، ونسعى للفوز لأن الجماهير تنتظر عودتنا ببطاقة التأهل إلى النهائي ولن نخذلهم".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.