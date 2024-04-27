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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي بعد تخطي عقبة فريق مازيمبي الكونغولي بالفوز عليه 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد التاريخي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتعادل الأهلي سلبيًا مع مازيمبي في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في الكونغو الأسبوع الماضي، قبل فوزه في مباراة الإياب مساء اليوم التي جمعتهما على استاد القاهرة بنتيجة 3-0

وضرب النادي الأهلي موعدًا ناريًا مع نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2023 – 2024 بعد تأهل الأخير على حساب ماميلودي صن داونز.

الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي والسابعة عشر في تاريخه، واستطاع حصد لقب البطولة 11 مرة في مشاركاته السابقة بالنهائي القاري.

وكرر النادي الأهلي إنجاز ريال مدريد الإسباني وأصبح ثاني فريق في العالم يتأهل إلى نهائي بطولة قارية للأندية 5 مرات متتالية بعدما سبق وحقق الملكي هذا الإنجاز في دوري أبطال أوروبا في الفترة من 1956 – 1960.

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، قبل تأهله للمرة الخامسة هذا العام، واستطاع حصد اللقب 3 مرات في آخر 4 نهائيات شارك بها في البطولة.

