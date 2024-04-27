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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الأهلي من معادلة الرقم القياسي لفريق الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

أرقام قياسية بالجملة للأهلي بعد الوصول لنهائي إفريقيا الخامس تواليًا

وصل الأهلي إلى المباراة رقم 20 على التوالي دون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، معادلًا الرقم القياسي الذي حققه الترجي التونسي.

تعرض الأهلي لآخر خسارة له في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، في نهائي البطولة، يوم 30 مايو/ أيار 2022.

فيما تمكن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من تحطيم إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، الذي كان المدرب الأسبق للفريق، حيث وصل إلى 20 مباراة دون هزيمة في البطولة القارية.

وكان جوزيه قد قاد الأهلي إلى 19 مباراة دون هزيمة خلال فترات الجيل الذهبي، الذي حقق دوري الأبطال في نسخ 2005 و2006 و2008.