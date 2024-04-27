نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم نقطة تفصل ريال مدريد عن التتويج بالدوري الإسباني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد (1-0) الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين.

و قد سجل التركي أردا غولر هدف فوز ريال في الدقيقة 29، بعد أن سدد كرة قوية إثر متابعة تمريرة زميله داني كارفاخال.

وقد وصل النادي الملكي إلى النقطة 84 موسعًا الفارق بينه وبين برشلونة الوصيف إلى 14 نقطة مؤقتًا، بانتظار مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه فالنسيا.

ويحتاج ريال إلى 4 نقاط فقط من الجولات الخمس المتبقية فقط لحسم لقب الدوري، بغض النظر عن نتائج برشلونة.

وتضمن النقطة 88 تتويج الميرينغي باللقب، وإذا فاز برشلونة بالمباريات الست المقبلة سيصل إلى النقطة 88، وفي حال التساوي في النقاط سيحتكمان إلى المواجهات المباشرة وفقًا للوائح المسابقة.

وحسم الريال مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم لصالحه. فاز ذهابًا (2-1) وإيابًا (3-2).