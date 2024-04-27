نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف.. “مواجهة نارية في الدوري السعودي” الخليج يستقبل النصر في الجولة الـ 29 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضيفًا ثقيلًا اليوم السبت، على نظيره الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

الخليج ضد النصر في الدوري السعودي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضيفًا ثقيلًا على الخليج، وهو في جعبته 68 نقطة يحتل بهم العالمي المركز الثاني، وذلك من 28 مباراة، بواقع 22 انتصار وتعادلين، وتلقى رفقاء كريستيانو رونالدو الهزيمة في 4 مباريات.



النصر السعودي



بينما يدخل فريق الخليج مباراة النصر، وهو يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 35 نقطة من 28 مباراة، بواقع 9 انتصارات و8 تعادلات، وتلقى رفقاء محمد شريف الهزيمة في 11 مباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.

تشكيل الخليج المتوقع اليوم امام النصر السعودي

حراسة المرمى: سيهيك.

خط الدفاع: سعيد آل حمسل - محمد الخبراني، بيدرو ريبوتشو، نايف مسعود.

خط الوسط: منصور حمزي - جونج وو يونج - إيفو رودريجيز.

خط الهجوم: خالد ناري - فابيو مارتينز - محمد شريف.

موعد مباراة الخليج ضد النصر في الدوري السعودي

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، الموافق 27 من شهر أبريل الجاري، ليكون هو موعد مباراة الخليج ضد النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.



موعد واستاد مبارة النصر والخليج اليوم



وتنطلق مباراة الخليج ضد النصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الأمير محمد بن فهد معقل رفقاء محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد النصر في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد النصر، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC HD.