انت الأن تتابع خبر أبو تريكة ورسالة حادة لـ محمد صلاح بعد الخلاف مع كلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الأسطورة محمد أبو تريكة، رسالة حادة للنجم المصري محمد صلاح، بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين مدربه يورجان كلوب.

وخل محمد صلاح في مشادة مع مدربه يورجان كلوب، وذلك قبل نزوله بديلاً في مباراة ليفربول ضد ويست هام يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

تعليق أبو تريكة على مشادة محمد صلاح مع كلوب

أبو تريكة قال أنه لم يعجبه منظر مشادة صلاح ونقاشه بحدية مع مدربه يورجان كلوب، وأن لابد أن يعي النجم المصري أن هذا أسلوب لا يليق في الكلام مع كلوب.

نجم الأهلي السابق، أكد أنه صلاح بالنسبة له أخ أصغر لذلك هو لا يحب أن يراه يفعل مثل تلك المواقف.

تعليق كلوب على الأزمة مع صلاح

وفي أول تعليق على الواقعة، قال يورجان كلوب أن المشكلة التي حدثت بينه وبين محمد صلاح قد انتهت بشكل نهائي.

المدرب الألماني قال عبر شبكة TNT عقب المباراة: “لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس وانتهى الأمر”.

ليفربول في أزمة