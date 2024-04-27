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أحمد جودة - القاهرة - نجح باير ليفركوزن في خطف نقطة ثمينة من شتوتجارت بالتعادل معه بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

باير ليفركوزن يخطف تعادلًا قاتلًا من شتوتجارت في البوندسليجا

وبهذه النتيجة، يحافظ باير ليفركوزن على صدارة البوندزليجا برصيد 81 نقطة كما نجح شتوتجارت في الحفاظ على المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

كان الشوط الأول هادئا بين الفريقين ولم يشهد أي خطورة سوى في مناسبتين، الأولى في الدقيقة 14 عن طريق سيرهو جوراسي لاعب شتوتجارت الذي سدد راسية قوية باتجاه مرمى باير ليفركوزن ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

والفرصة الثانية في الدقيقة 30 عندما سدد باتريك تشك لاعب باير ليفركوزن تسديدة صاروخية باتجاه مرمى شتوتجارت ولكن الكرة مرت فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، باغت شتوتجارت لاعبي باير ليفركوزن في بداية الشوط ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47 عندنا سجل كريس فوريتش نجم شتوتجارت الكرة في سقف المرمى ليعلن عن أول أهداف شتوتجارت في اللقاء.

في الدقيقة 57، استلم دينيس انداف لاعب شتوتجارت الكرة بعد خطأ كبير من دفاع باير ليفركوزن وسدد كرة قوية في المرمى ليعلن عن ثاني أهداف شتوتجارت.

سجل باير ليفركوزن هدفه الوحيد في البقاء في الدقيقة 62 عندما مرر جريمالدو لاعب باير ليفركوزن تمريرة سحرية لزميله أمين عدلي الذي سدد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية في مرمى شتوتجارت ليعلن عند هدف باير ليفركوزن الوحيد في اللقاء.

حاول كلا الفريقين تسجيل أية أهداف في الوقت المتبقي من المباراة، حيث حاول شتوتجارت الحفاظ على تقدمه في اللقاء وأضاع لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة.

وعلى الجانب الآخر، سجل باير ليفركوزن هدف التعادل في الدقيقة 78 ولكن تم الغاؤه بداعي وجود تسلل ولكنه واصل محاولاته حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 97 عن طريق روبرت أندريتش لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين شتوتجارت على باير ليفركوزن بهدفين لكل منهما.

