نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حسام غالي عن تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، أن فريق الكرة قدم مباراة جيدة ضد مازيمبي، ولكن الاهلي لا يحتفل سوي بالبطولات وننتظر النهائي

تصريحات حسام غالي

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية: اللعب أسهل من متابعة المباريات من الملعب، مؤكدا أنه شعر بالقلق من كم الفرص التي اهدرها الفريق وبعد تلقي الفريق هدف وكان الأمر مقلق قبل إلغاء الهدف.

وعلق حسام غالي علي إشادة رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية والذي دربه في فينورد، مؤكدا، أنه كان داعم له بقوة ويشيد به طول الوقت.

وأضاف، أنه كان دائما ينصحه باللعب السهل وقدم معه موسم مميز ويشجعه في المران مؤكدا أنه كان يحبه جدا